Bogliasco – Il Comune di Bogliasco ha ricevuto un contributo per un totale di un milione di euro a favore dei suoi edifici scolastici: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il contributo, erogato dal ministero dell’Interno, riguarda gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici. Nello specifico, il contributo è stato così suddiviso: 497mila euro per la primaria e secondaria di primo grado di via Mazzini, edificio dove ha sede l’istituto comprensivo Bogliasco-Pieve-Sori, già oggetto di un grande intervento di riqualificazione energetica e inaugurato la scorsa settimana, con l’intitolazione della scuola primaria all’artista bogliaschino Raimondo Sirotti. In questo caso infatti i lavori per l’adeguamento antisismico si sono già conclusi con un anticipo versato dal Comune: ora, grazie all’arrivo di questi fondi, l’amministrazione avrà nuova disponibilità finanziaria per nuovi progetti.

Altri 258mila euro sono stati erogati per la scuola dell’infanzia “Piero Saronio” e ancora 243mila euro sono dedicati all’asilo nido “La trottola dei colori” in località Poggio.

“Siamo molto contenti perché grazie a questi interventi mettiamo in sicurezza gli edifici scolastici pubblici con una prospettiva di lungo termine, progetto che era ed è prioritario per la scuola bogliaschina”, commenta il sindaco di Bogliasco Gianluigi Brisca.