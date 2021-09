La pressione in netto rinforzo sul Mediterraneo determina stabilità e temperature in aumento anche in Liguria.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 settembre 2021

Sereno o poco nuvoloso ovunque, fatto eccezione qualche addensamento nuvoloso un po’ più consistente solo sul versante nord dell’Appennino centro-occidentale; nel pomeriggio cieli tersi dappertutto, con solo qualche velatura sul Levante.

Venti: al mattino moderati o a tratti tesi da nord tra Genova e Savona, più deboli altrove; al pomeriggio prevalenza di brezze. In nottata ripresa dei flussi tesi da nord

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in generale aumento.

Costa: min 16/19°C, max 25/28°C

Interno: min +9/13°C, max +21/24°C

Giovedì 23 settembre 2021

In prevalenza sereno ovunque, al mattino addensamenti nuvolosi sul settore dell’Appennino centro-occidentale.

Venti: nella notte fino al primo mattino venti tesi da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, in calo dalla tarda mattinata. Altrove ventilazione più debole e variabile.

Mari: poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 24 settembre 2021

Torna la maccaja sul settore centro-orientale. Pertanto il cielo nel corso della mattinata andrà ad annuvolarsi indicativamente dal Savonese allo Spezzino lato costa.