Albenga – E’ scivolato sulla scogliera tra Albenga e Ceriale ed è caduto in mare senza riuscire a tornare a riva ma è stato salvato dai vigili del fuoco.

Molta paura ma fortunatamente solo ferite lievi per l’uomo che ieri notte, intorno alle 23 è caduta dagli scogli tra Albenga e Ceriale.

Fortunatamente le sue grida di aiuto sono state sentite da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi e un gommome dei vigili del fuoco lo ha raggiunto in mare e salvato.

L’uomo è stato portato a riva e affidato alle cure del personale paramedico del 118.