Genova – Sono stati fermati i presunti autori dei numerosi furti che negli ultimi giorni hanno interessato Sampierdarena.

La Polizia di Stato, infatti, nel corso di un servizio mirato viste le numerose denunce di furto negli esercizi commerciali del quartiere, hanno fermato per il reato di furto aggravato due giovanissimi di 15 e 16 anni, denunciati anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate.

Durante i pattugliamenti, gli agenti sono intervenuti in un negozio di animali dove è stato segnalato un furto in atto.

Sul posto, i poliziotti hanno notato che la saracinesca e la porta d’ingresso erano stati forzati e che all’eterno erano stati portati via 10mila euro dalla cassaforte e dal registratore di cassa il cui cassetto è stato portato via e ritrovato poco distante.

La ricerca dei ladri, che si erano dati alla fuga, si è conclusa in via Pascoli dove i due sono stati sorpresi a dividersi il bottino nascosti tra le auto.

Alla vista delle divise hanno cercato di scappare e hanno opposto resistenza al fermo, ferendo i due agenti.

I soldi sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Sono in corso accertamenti per valutare la loro responsabilità nella commissione di altri furti in zona con le stesse modalità degli ultimi giorni.