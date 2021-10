Ancora condizioni di bel tempo con un graduale aumento delle nuvole che dovrebbe culminare nella giornata di domenica con l’arrivo di temporali.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 ottobre 2021

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque in mattinata. Locali nubi basse potranno interessare i versanti padani verso l’alba.

Nel pomeriggio formazione di locali addensamenti innocui in Appennino e sulle Alpi Liguri. Verso il tramonto avanzeranno delle velature da ponente verso levante.

Venti: moderati o tesi da nord-est sul centro-ponente, più deboli a levante.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi al largo del ponente.

Temperature: in lieve calo lungo le coste, stazionarie nelle zone interne.

Costa: min 15/18°C, max 22/26°C

Interno: min +7/13°C, max +21/23°C

Sabato 2 ottobre 2021

Giornata ancora in gran parte soleggiata un po’ ovunque se si eccettua il transito di velature in mattinata. Dopo il tramonto aumentano le nubi basse sul centro-levante ma ancora senza fenomeni associati.

Venti: al mattino ancora localmente moderati da nord / nord-est sul centro-ponente in calo nel corso della giornata. Deboli da sud-est a levante.

Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domenica 3 ottobre 2021

Un rapido peggioramento con possibilità per dei temporali di forte intensità tra genovese , Golfo Paradiso e Tigullio.

Tempo più variabile altrove ma sempre con possibilità per delle precipitazioni sparse. Temperature in aumento nelle minime.

Mare in aumento fino a mosso.