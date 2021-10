Genova – Scuole aperte, domani, in tutto il territorio cittadino salvo diverse indicazioni che arriveranno eventualmente nel corso della giornata di oggi o se le previsioni peggioreranno.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci ha poi invitato i genovesi a evitare di uscire, se non per ragioni strettamente necessarie, dalla serata di oggi e sino a domani.

Un “consiglio” e una richiesta per evitare di correre inutili rischi.

Il primo cittadino ha ribadito che le scuole saranno regolarmente aperte domani, salvo specifiche emergenze che saranno comunicate nelle prossime ore e dopo l’esame dei nuovi modelli matematici per le previsioni meteo.