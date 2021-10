Sanremo – La Guardia di Finanza di Milano ha posto sotto sequestro lo yacht di lusso “Pab” di proprietà dell’influencer torinese Federico Bellezza e del padre Massimo. Si sospetta un’evasione fiscale con un trasferimento illecito di capitali ad una azienda di diritto britannico per aggirare la tassazione italiana.

Accuse che dovranno essere confermate in giudizio ma che hanno fatto scattare il sequestro dell’imbarcazione che appare in molti dei post creati dall’influencer amante della bella vita, del lusso e che ha partecipato al programma “Rich kids” nel 2016.

Il maxi yacht di proprietà della famiglia dell’infuencer batte bandiera britannica ma secondo gli investigatori sarebbe stato acquistato con un artificio fiscale illecito.