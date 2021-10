Genova – Prima ha speronato l’auto guidata dall’uomo che non ha rispettato il segnale di precedenza, poi è sceso dall’auto e lo ha picchiato chiudendogli più volte contro la portiera dell’auto prima di allontanarsi dal luogo dell’incidente l’uomo denunciato dagli agenti della Polizia Locale.

I fatti risalgono al 4 ottobre scorso quando, intorno alle 7.30, è stato segnalato un incidente con ferito in corso Marconi, alla Foce.

Quando gli operatori della Locale sono arrivati sul posto, hanno capito che non si era trattato di un ferimento per l’incidente ma di un’aggressione.

L’aggressore ha speronato l’auto dell’uomo che non gli aveva dato la precedenza, un invalido civile al 75%, che ha tentato di scendere dall’auto ma l’aggressore, sfruttando anche la sua prestanza fisica, gli ha chiuso addosso più volte la portiera dell’auto fino a provocarli diverse ferite prima di allontanarsi a bordo della sua auto.

Soccorso e trasferito in ospedale, l’aggredito è stato giudicato guaribile in quindici giorni.

Gli uomini della Locale hanno iniziato le indagini ma non senza difficoltà: le telecamere della zona, infatti, non avevano ripreso a targa e una testimone aveva riferito sigle e numeri purtroppo non corretti.

L’indagine è proseguita incrociando marca, modello e colore del veicolo e le targhe simili a della nota ma errata.

Una sola auto poteva corrispondere alla descrizione quindi si è deciso di rintracciare e convocare la proprietaria del veicolo che ha riferito agli agenti di aver lasciato l’auto al fidanzato quel giorno.

L’uomo, convocato dagli agenti, ha ammesso l’aggressione ed è stato denunciato.