Bergamo – Piccolo incidente senza conseguenze per una comitiva du visitatori genovesi quest’oggi nel parco divertimenti di Leolandia.

Una delle imbarcazioni che girano nel lago artificiale al centro della struttura si e’ bloccata costringendo al fermo dell’attrazione e all’intervento del personale.

Indossati lunghi stivali, i tecnici sono scesi nel laghetto e hanno raggiunto le zattere.

I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza tra lo stupore dei presenti

Per i presenti qualche disagio e un’avventura in più da raccontare