Genova – Non si ferma la ripresa del virus da Covid-19 in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 431 i nuovi contagiati, secondo i dati emersi dal consueto bollettino diffuso da Regione Liguria, a fronte di 5.411 tamponi molecolari a cui si aggiungono altri 9.029 test antigienici rapidi.

Picco di contagi a La Spezia dove si registrano 275 nuovi contagi, dato influenzato dal riallineamento dopo i problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad Alisa.

La giornata di oggi, dunque, presenta 159 positività in più, di cui 154 nel territorio spezzino.

Si deve registrare, purtroppo, anche la morte di una donna di 63 anni deceduta lo scorso 8 novembre all’ospedale Galliera di Genova.

Stabili i ricoveri in ospedale che fanno registrare solo un nuovo ingresso per un totale di 112 ricoverati, di cui 10, uno in più rispetto a ieri, in Terapia Intensiva.

Qui di seguito il dettaglio, dei nuovi casi suddiviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 52

– SAVONA (Asl 2): 27

– GENOVA (Asl 3): 39

– CHIAVARI (Asl 4): 36

– LA SPEZIA (Asl 5): 275

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2