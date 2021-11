Dopo la morte di una donna di 63 anni all’ospedale Galliera torna a crescere la preoccupazione per l’emergenza coronavirus in Liguria dove si registrano ben 241 nuovi casi di contagio con 358 nuovi casi in pochi giorni.

L’ondata di maltempo ed il freddo pungente degli ultimi giorni da nuovo vigore alla diffusione del covid e nonostante l’avanzata della campagna di vaccinazione resta alto il numero dei no vax e dei dubbiosi che ancora non si sono immunizzati.

In attesa della terza dose per fasce sempre più ampie della popolazione, quindi, si registra qualche nota negativa nella lotta alla pandemia.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 33

– SAVONA (Asl 2): 129

– GENOVA Asl 3: 91

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 2

– LA SPEZIA (Asl 5): 78

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Nota Regione Liguria

Si precisa che nel periodo tra il 19 ottobre e l’8 novembre, si sono verificati problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad ALISA. Nel flusso odierno, sono state allineate 117 positività, di cui n.103 di ASL 2. Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a n. 241, anziché n.358.

Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi l’11 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1746825 3905 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1019699 11794 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 116667 358 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 3177 229

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 414 LA SPEZIA 716 IMPERIA 374 GENOVA 1504 Residenti fuori Regione/Estero 48 altro/in fase di verifica 121 TOTALE 3177

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 111 9 -1 ASL1 17 1 -2 ASL2 22 0 0 San Martino 25 4 4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 23 1 1 Ospedale Gaslini 3 0 -1 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 9 0 -2 ASL4 Sestri Levante 8 0 -2 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 12 3 -1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 12 3 -1

Isolamento domiciliare 1680 177 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 109055 127 Deceduti* 4435 2

*dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 09/11/2021 F 89 ASL4 2 10/11/2021 M 85 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 830 ASL 2 494 ASL 3 364 ASL 4 474 ASL 5 336 Liguria 2498

VACCINAZIONI – Dati 11/11/2021 ore 13:00

2.547.001 Consegnati (fonte governativa) 2.335.291 Somministrati 92% Percentuale vaccini somministrati su consegnati