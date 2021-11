Genova – Ancora una mattinata infernale, sulle autostrade delle Liguria, per automobilisti pendolari e auto trasportatori.

Sin dalle prime ore del mattino, infatti, si registrano code per lavori sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e Genova e sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Recco e Genova.

Coda anche nel senso contrario, sulla A10, tra Celle Ligure e Albisola.

A causare i gravissimi disagi, ancora una volta, sono i cantieri aperti da Autostrade per l’Italia.

Automobilisti inferociti e autotrasportatori costretti a super lavoro per rispettare gli appuntamenti con le consegne e per portare le merci al Porto di Genova.