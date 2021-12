Riomaggiore – Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta in tarda mattinata nel comune di Riomaggiore per un incidente stradale che ha visto coinvolto un signore di Riomaggiore.

L’anziano stava percorrendo la strada provinciale litoranea delle 5 Terre quando per cause da accertare ha perso il controllo della propria auto e si è ribaltato su un fianco appoggiandosi al muraglione che costeggia la strada.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente stabilizzato la vettura per evitare movimenti accidentali e dopo aver rimosso il vetro anteriore hanno estratto il ferito consegnandolo al personale sanitario. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto anche l’auto medica.