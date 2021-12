Genova – Ennesimo episodio di criminalità violenta nel centro storico genovese. Una donna di 60 anni è finita in ospedale con fratture al viso e diverse ferite dopo essere stata aggredita e scippata mentre passeggiava.

Un episodio ancora più allarmante perché avvenuto nel pomeriggio e in una zona frequentata da diverse persone ma anche perché è il terzo episodio simile nel giro di poco più di 24 ore.

La donna è stata avvicinata da uno scooter scuro con a bordo due persone e il passeggero le ha afferrato la borsa per poi partire a tutta velocità.

La donna è stata scaraventata a terra con una tale forza da procurarle diverse ferite e fratture ed è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Nella giornata di giovedì 2 dicembre altri due episodi molto simili a Pegli e alla Foce e si pensa che a colpire siano le stesse persone.