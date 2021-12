Liguria al primo posto tra le regioni più care d’Italia e Genova seconda città dove costa di più vivere.

Non è un record di cui vantarsi quello indicato dalla classifica redatta dall’Unione Nazionale Consumatori che ha analizzato parametri simili in tutta Italia.

Bolzano, Genova e Aosta sono le città più care e Liguria, Valle d’Aosta e Trentino le regioni che fanno spendere di più i loro abitanti.

Il costo della vita ha compiuto un balzo superiore all’inflazione che, in Italia, si attesta al 4%.

Secondo i dati Istat, la Liguria ed in particolare la città di Genova hanno superato il tasso di inflazione e raggiungono il podio per il costo della vita più alto.

A Genova, secondo le indagini si registra un aumento dei prezzi del 4,6% che determina un incremento di spesa pari a 1116 euro per una famiglia media, 1787 euro per una di 4 persone.

Al primo posto fra le regioni più costose d’Italia, con un’inflazione che raggiunge il 4,2%, c’è la Liguria dove ogni famiglia spenderà mediamente 942 euro in più rispetto all’anno precedente, addirittura 1554 euro per una famiglia di 4 persone.