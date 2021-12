Ancora condizioni di bel tempo su gran parte della Liguria per la presenza di un vasto campo di alta pressione che mantiene lontane le perturbazioni di passaggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 16 dicembre 2021

Bel tempo ovunque. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti deboli o moderati da nord.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min +5/+10°C, max +11/+16°C

Interno: min -6/+4°C, max +6/+12°C

Venerdì 17 dicembre 2021

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Qualche nube bassa nei versanti padani del Savonese e del Genovese al mattino, ma in via di attenuazione.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie

Tendenza per sabato 18 dicembre 2021

Non cambia la situazione. Bel tempo ovunque.

Temperature in leggero calo.