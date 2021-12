La Liguria è ancora protetta dalla vasta area anticiclonica presente sull’Europa centrale e il tempo resta stabile almeno sino a domenica quando le nuvole torneranno ad attraversare la nostra regione ma senza piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 18 dicembre 2021

Giornata di bel tempo. Eventuali addensamenti avranno carattere locale e temporaneo.

Venti settentrionali moderati al mattino, deboli variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie

Costa: min +5/+10°C, max +11/+16°C

Interno: min -6/+4°C, max +6/+12°C

Domenica 19 dicembre 2021

Mattinata in genere soleggiata. Nel pomeriggio e in serata nubi basse in aumento sul settore centro-orientale della costa, invariato altrove.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare da poco mosso a localmente mosso in serata.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per lunedì 20 dicembre 2021

Nubi sparse specie lungo le coste centro-orientali, senza fenomeni, più sole altrove.

Lieve calo termico

Ventilazione moderata da sud

Mare localmente mosso.