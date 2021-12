Genova – Nuova chiusura per il locale di via Canevari dove lo scorso 17 novembre è scoppiata una violenta rissa tra clienti ubriachi. Il Questore di Genova ha infatti sospeso per 15 giorni la licenza del locale a seguito degli accertamenti svolti e dei procedimenti amministrativi avviati ed istruiti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

La chiusura del locale era già stata disposta nel gennaio del 2020