Genova – A prendere fuoco è stato del carbone presente nelle vasche del Terminal Rinfuse ma anche le proteste dei residenti di Sampierdarena che hanno visto materializzarsi in parte i loro timori per lo spostamento del Polo Petrolchimico da Multedo a Ponte Etiopia, a meno di 300 metri dalle abitazioni.

I vigili del fuoco sono accorsi su allarme del personale che ha visto prendere fuoco il carbone e scattare il sistema di allarme anti incendio.

In breve il rogo è stato spento e il materiale incendiato bonificato ma la notizia, ha fatto rapidamente il giro dei social e ha scatenato le proteste dei residenti che temono possa verificarsi un incidente nel costruendo nuovo polo petrolchimico di ponte Etiopia con ben altre conseguenze.

Il Terminal Rinfuse, si trova poco lontano dall’area su cui dovrebbero sorgere i nuovi depositi.