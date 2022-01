Genova – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del 16enne trovato morto ieri mattina in una comunità di Montoggio dove viveva insieme al fratello.

La tragedia è stata scoperta proprio dal fratello della vittima che ha chiesto aiuto ai responsabili della struttura perché non riusciva a svegliarlo.

Arrivati nella stanza, i responsabili della struttura insieme al personale sanitario, hanno trovato il giovane privo di vita.

Sul posto sono giunti i soccorsi e i Carabinieri che hanno avviato le verifiche del caso.

La stanza è stata passata al setaccio cercando eventuali sostanze o altro che avrebbe potuto provocare la morte del 16enne.

Una ricerca andata a vuoto perché all’interno della camera che il 16enne divideva con il fratello e altri due minori non è stato trovato nulla.

Il medico legale arrivato sul posto ha escluso la morte violenta; sembrerebbe quindi che il giovane sia spirato per un malore ma, vista la giovane età, il Pm di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.