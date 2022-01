Portofino – Verranno disinnescate o fatte brillare in mare le 4 bombe inesplose ritrovate nel tratto di costa che va da Cala Olivetta a Punta Faro nel borgo di Portofino. Si tratta di ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che sono stati avvistati da alcuni sub.

Sul posto è scattato il divieto di navigazione e la Guardia Costiera ha segnalato la zona con boe galleggianti.

Nelle prossime ore arriveranno gli artificieri della Marina Militare che decideranno se disinnescare le bombe il loco o se invece trasportarle al largo per poi farle brillare.