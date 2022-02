Genova – Si chiama Giuseppina, è malata di Alzheimer ed è scomparsa da casa venerdì 18 febbraio e da allora non ha più dato notizie. Ricerche senza sosta per ritrovare la donna scomparsa dalla zona di via Biga, via Fereggiano, nel quartiere di Marassi, in ValBisagno.

A segnalare la scomparsa gli stessi familiari che hanno subito lanciato un appello sui social pubblicando la foto della persona che potrebbe essere confusa e non riuscire a chiedere aiuto.

Nella serata di ieri si era diffusa la notizia del ritrovamento di una persona ma non si trattava di Giuseppina che risulta ancora introvabile.

I familiari chiedono aiuto e se qualcuno avesse informazioni o la incontrasse dovrebbe restare con lei e chiamare il 112 con il telefonino restando con la persona per poter guidare i soccorsi ed evitare che la persona, probabilmente confusa, si allontani di nuovo.