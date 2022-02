Genova – Vigili del fuoco in azione in piazza Marsala, nel quartiere della Foce dove ha preso fuoco il terminale di uno scarico per i fumi di un locale che prepara farinata e altri prodotti gastronomici.

Alcuni passanti hanno notato il fumo che saliva dal tetto ed hanno avviato i proprietari del locale che, a loro volta, hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono saliti con l’autoscala e hanno domato velocemente le fiamme per poi iniziare le operazioni di bonifica.