Ancora condizioni meteo stabili, in Liguria, per le correnti settentrionali che allontanano le nuvole e mantengono giornate prevalentemente soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 27 febbraio 2022

Al mattino bel tempo sull’intera regione, da segnalare solamente qualche innocua nube sull’estremo ponente.

Nel pomeriggio ancora condizioni di bel tempo con solo qualche stratificazione medio-alta sul levante, specie interno; ancora nubi sparse sull’Imperiese.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi fino a tesi in serata.

Mare poco mosso o stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in ulteriore lieve calo.

Costa: min +2/9°C, max +10/14°C

Interno: min -9/+2°C, max +4/11°C

Lunedì 28 febbraio 2022

Giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni, verso sera qualche nube sul centro-levante.

Venti al mattino deboli da nord, poi deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Tendenza per martedì 1 marzo 2022

Nella prima parte di mattinata nuvolosità diffusa sul centro-ponente, specie interno; soleggiato altrove.

A seguire cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque.

Ventilazione da moderata a debole da nord.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature stazionarie.