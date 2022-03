Genova – La trasmissione Rai Chi l’ha visto è tornata ad occuparsi del caso di Giuseppina Benucci, detta Giuggi, la donna di 73 anni, con problemi di Alzheimer, scomparsa da via Biga, nel quartiere di Marassi ormai lo scorso 18 febbraio.

Giuseppina, più conosciuta come Giuggi, da qualche tempo manifestava problemi di memoria ma era indipendente e in grado di spostarsi nel quartiere con semplicità e senza particolari problemi.

Il giorno della scomparsa, però, è entrata due volte nello stesso bar per prendere il caffè e i titolari hanno evidenziato come non fosse un comportamento “abituale” e che potrebbe evidenziare uno stato di maggiore “confusione”.

Poco più tardi la donna ha acquistato le sigarette in una Tabaccheria della zona ed è stata vista fumare davanti a casa ferma per un tempo più lungo rispetto al normale.

Nessuno, però, sino ad ora, ha saputo dire dove si sia spostata poi Giuseppina Benucci e di lei sembrano essersi perse le tracce.

I cani molecolari hanno condotto le forze dell’ordine sino al Santuario della Madonna del Monte, che domina la città dalle alture di San Fruttuoso, poco lontano dall’abitazione della donna scomparsa.

Giuseppina potrebbe averlo raggiunto a piedi anche perché è una buona camminatrice.

Dal luogo partono diversi sentieri che portano in boschi ma anche a diversi “forti” che non è chiaro se siano già stati perlustrati o meno.

Il “caso” di Giuggi, infatti, non è particolarmente seguito dai Media a livello locale e la vicenda ha avuto un momento di “confusione” a causa di una falsa segnalazione di ritrovamento che potrebbe aver influito sulla partecipazione alle ricerche.

La famiglia è comprensibilmente disperata e sia la sorella che la figlia, che vive e lavora in Lombardia, chiedono aiuto per ritrovare Giuseppina.

Al momento della scomparsa Giuseppina “Giuggi” Benucci indossava un giubbino grigio, camicia bianca e felpa blu e pantaloni scuri.

Porta occhiali da vista e apparecchio acustico ed ha problemi di udito.

Giuseppina è alta 1 metro e 55 e ha capelli grigio bianco e occhi castani.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare il 112