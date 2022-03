Genova – E’ stata temporaneamente chiusa l’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Recco e Nervi, in direzione del capoluogo ligure.

A rendere necessaria la chiusura è stato l’incidente capitato poco prima delle 14.00 all’altezza del chilometro 14.

Per cause ancora da accertare, un tir, autonomamente, ha urtato l’impianto d’ingresso della galleria Monte Castelletti finendo contro la parete.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° tronco di Genova per le verifiche tecniche e i ripristini necessari.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Genova.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Genova Nervi.