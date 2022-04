Genova – Un flash mob per le strade di Molassana per dire no alla Guerra. Ad organizzarlo gli studenti dell’istituto comprensivo di Molassana – Prato che hanno portato i colori della Pace per le strade del quartiere.

L’evento è culminato con il flash mob organizzato in piazza dell’Olmo.

Un messaggio di Pace universale importantissimo che i ragazzi e le ragazze delle scuole hanno voluto lanciare contro il conflitto che sta colpendo la popolazione ucraina e contro tutte le guerre nel mondo.