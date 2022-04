Genova – Uno sciame d’api che “plana” sulle siepi nei giardini Melis di Cornigliano. E’ successo ieri pomeriggio proprio davanti all’ingresso della scuola Ferrero, tra lo stupore – e un poco di preoccupazione – delle persone presenti.

Le api, diverse migliaia, stavano “sciamando”, il fenomeno che avviene ogni anno, con l’arrivo della bella stagione, e che prevede che la vecchia regina di un alveare lasci il nido con un gruppo di fedelissime, alla nascita della nuova regina che resta nel nido al suo posto.

Un fenomeno naturale che ha permesso la diffusione delle api in tutto il mondo ma che suscita ancora un pò di preoccupazione quando lo sciame sceglie luoghi che ben poco hanno a che fare con la campagna.

Nei giardini Melis lo sciame si è posato su una siepe e subito le persone presenti si sono preoccupate ed hanno chiamato le forze dell’ordine che, a loro volta, hanno contattato le associazioni degli apicoltori (AlpaMiele, ApiLiguria e ApiGenova) per un intervento.

Un apicoltore di AlpaMiele è intervenuto e in breve le api sono finite in uno “scatolone” di emergenza per essere poi trasportate in un apiario, il luogo dove vengono allevate.

Lo sciame non è pericoloso se non viene disturbato e non si deve scacciare in alcun modo.

Basta contattare le forze dell’ordine è il “passaparola” farà intervenire sul posto una persona esperta e attrezzata.

Un intervento peraltro gratuito e che fa bene all’ambiente.