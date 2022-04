Imperia – Spento l’incendio i volontari trovano un fucile da guerra e una granata inesplosa. Curioso ritrovamento tra le ceneri e gli arbusti bruciati nell’incendio divampato giovedì a Poggi, nell’imperiese. Durante le operazioni di bonifica sono state rinvenute armi risalenti probabilmente alla Seconda guerra mondiale. I volontari hanno infatti rinvenuto un fucile tipo Carcano ed una granata tipo “ananas” e sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine.

Le armi sono state prelevate e rese inoffensive e portate via per successive indagini mentre alcune persone che avevano acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie sono state denunciate poiché le fiamme che hanno provocato i danni sono partite da quel rogo.

Sorpresa per il ritrovamento ma voci della zona parlano di un rifugio di Partigiani che potrebbe essere confermato proprio dai ritrovamenti.