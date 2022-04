Genova – Una grossa tubazione si è rotta e un torrente d’acqua ha allagato la parte terminale di corso Sardegna, all’allacciamento con via Fereggiano e corso De Stefanis.

Grossi disagi per il traffico, questa mattina, nella zona di Marassi, per un guasto alla rete idrica che ha portato all’allagamento di un vasto tratto di strada.

Sul posto la polizia locale sta deviando il traffico cercando di risolvere il caos nella viabilità della zona.

In arrivo i tecnici di Amga che ripareranno il danno e riattiveranno la fornitura d’acqua nelle zona che ne sono sprovviste.

Pesanti i disagi per la circolazione della Valbisagno

notizia in aggiornamento