Genova – Ancora una mattinata da dimenticare per il traffico sulla autostrada A7 Milano-Genova. Dopo l’incidente di questa mattina, tra Bolzaneto e Busalla, intorno alle 10 si è verificato un altro grave incidente.

Alcuni veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare nel tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova

Sul posto si segnala coda e disagi per automobilisti e trasportatori.

Questa mattina, intorno alle 7, un incidente è avvenuto in direzione contraria, verso Nord, sempre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla dove si registrano dallo scorso anno, diversi cantieri.