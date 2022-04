Genova – Una piscina con le onde artificiali per i surfisti. L’annuncio è stato dato durante una “colazione con il sindaco” organizzata nel quartiere del ponente genovese.

L’annuncio, però, ha suscitato la reazione del Movimento 5 Stelle che, a stretto giro, risponde all’annuncio del sindaco uscente ed in corsa per il rinnovo del mandato, Marco Bucci.

“L’ultima sparata preelettorale? – denuncia il Movimento 5 Stelle – sarà la piscina con le onde, annunciata ieri in una colazione. A Bucci ricordiamo però che i bambini e i ragazzi hanno bisogno di fare sport, tutti e non solo i surfisti”.

Per il Movimento 5 Stelle, infatti, “se l’amministrazione comunale ha davvero risorse sufficienti per questa vasca, che peraltro sorgerà sul litorale (dove magari le onde ci sono già), allora non si capisce perché non li abbiano invece destinati per costruire palestre, piscine, pareti da arrampicata, campi da pallavolo e da basket, spazi per arti marziali, bocciofile come si deve per gli anziani che spesso non hanno spazi di aggregazione”.

Secondo il Movimento 5 Stelle è infatti “vergognoso che in una città di anziani, facciano una piscina con le onde. Non commentabile che in una città dove l’infanzia e l’adolescenza ha bisogno di aree per fare sport, realizzino una vasca riservata a pochi: ma quanti surfisti credono arriveranno per prendere le onde in vasca?”.

Alle perplessità del Movimento 5 Stelle si aggiungono anche quelle dei Comitati locali, sempre con le antenne alzate per il pericolo dell’avanzata del Porto PSA di Prà-Voltri verso ponente.

A molti l’annuncio del sindaco ha ricordato la “fine” del quartiere di Prà dove la costruzione del porto ha tolto il mare per avere in cambio la Fascia di Rispetto, le piscine e alcuni impianti sportivi.

I Comitati chiedono al Sindaco di precisare “dove” verrebbe costruita la piscina visto che spazi liberi non ce ne sono.

