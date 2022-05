Genova – “Non si passa dall’obbligo di usarle a quello di non usarle”. Così commenta Matteo Bassetti l’allentamento delle norme di sicurezza anti covid che scattano da oggi e che tolgono l’obbligo di indossare le mascherine anche in molti luoghi chiusi.

“Nessuno ha detto di non usarle – chiarisce Bassetti – Si elimina l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso ma ciò non significa che dobbiamo levarci la mascherina. Se ci si sente più protetti o si percepisce un ambiente come a rischio sarà bene continuare a indossarla. Così come le persone anziane e fragili faranno bene a utilizzarle, visto che siamo ancora in una fase di elevata circolazione del virus”.

Suggerimenti di buon senso da parte del direttore della clinica di Malattie infettive e tra i coordinatori della campagna anti covid in Liguria.

Il covid non è scomparso ed anzi il numero dei contagi resta piuttosto alto, in Liguria come nel resto d’Italia ma la diffusione dei vaccini attenua nella maggior parte dei casi gli effetti sulla salute dei contagiati.

Matteo Bassetti, però avverte che “in autunno Sars-Cov-2 tornerà a rialzare la testa, come ha fatto negli ultimi due anni perché ormai è tra di noi”.

Una previsione che, salvo nuove varianti più aggressive – che sono purtroppo possibili – è abbastanza rassicurante.

“Se continueremo a fare le dosi di richiamo di vaccino a chi lo vorrà – spiega Bassetti – spero il più alto numero di persone possibile, è ragionevole pensare che non avremo un impatto pesante come nel 2020 e nel 2021, cioè come nelle prime tre ondate”.