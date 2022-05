Cala il numero dei contagi effettuati – come ogni fine settimana – e cala il numero dei nuovi casi di coronavirus scoperti in Liguria. L’ultimo bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Liguria riporta 2 decessi per covid e 345 nuovi casi di infezione dovuti al drastico calo dei test effettuati durante il fine settimana (713 test molecolari e 2.94 test rapidi)

In aumento invece i ricoveri negli ospedali e il numero delle persone ricoverate con sintomi gravi e molto gravi nei reparti di Terapia Intensiva (16)

Questo il dettaglio dei nuovi casi scoperti, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 34

SAVONA (Asl 2): 56

GENOVA: Asl 3: 183

Chiavari e Tigullio Asl 4: 15

LA SPEZIA (Asl 5): 57

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 2 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.427.185 713 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.947.790 2.094 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 428.136 345 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 16.194 -263

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.305 LA SPEZIA 2.486 IMPERIA 2.161 GENOVA 8.255 Residenti fuori Regione/Estero 333 altro/in fase di verifica 654 TOTALE 16.194

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 330 16 4 ASL1 54 5 -1 ASL2 40 1 5 San Martino 80 6 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 45 3 -4 Ospedale Gaslini 9 0 -2 ASL3 globale 38 0 4 ASL 3 Villa Scassi 38 0 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 18 1 2 ASL4 Sestri Levante 17 0 2 ASL4 Lavagna 1 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 46 0 3 ASL5 Sarzana 44 0 3 ASL5 Spezia 2 0 0

Isolamento domiciliare 15.579 -177 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 406.666 606 Deceduti* 5.276 2