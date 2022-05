Ancora nuvole e piovaschi su gran parte della Liguria a causa un campo di bassa pressione presente tra la Sardegna e il Tirreno meridionale.

Nel fine settimana ancora condizioni di variabilità ma con temperature in rialzo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 6 maggio 2022

Al mattino ancora piogge sparse che risulteranno maggiormente diffuse e anche a carattere di rovescio nelle zone interne, specie su Val Bormida ed Alpi Liguri (versanti nord) con quota neve oltre i 2000/2200 metri.

Sulla costa qualche debole piovasco intermittente.

Nel corso del pomeriggio precipitazioni che continueranno ad interessare i versanti padani, specie quelli occidentali.

Lungo la costa locali pioviggini o piovaschi in risalita da levante, ma saranno alternati a lunghe pause asciutte.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi/forti sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: stirato o mosso sotto-costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: pressoché stazionarie.

Costa: min +10/15°max +15/19°C

Interno: min 0/+11°C, max +11/17°C

Sabato 7 maggio 2022

Tra la notte e la prima mattinata residui fenomeni nelle zone interne, in esaurimento con il passare delle ore. Per il resto della giornata tempo asciutto, ma con nuvolosità diffusa sull’intera regione.

Venti: al mattino sostenuti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati altrove. Nel pomeriggio graduale attenuazione della ventilazione.

Mari: stirato o mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: minime stabili od in lieve aumento, massime in rialzo ovunque

Tendenza per domenica 8 maggio 2022

Giornata variabile con anche la possibilità di qualche piovasco sparso, più probabile nelle zone interne.

Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature in lieve aumento.