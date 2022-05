Rapallo – E’ uscito di casa per andare al lavoro ed ha trovato un cinghiale con la testa incastrata nella cancellata di un edificio. Curiosa sorpresa, questa mattina, in via Passalacqua per un residente che ha subito chiamato i soccorsi.

L’animale, forse nel tentativo di fuggire o per entrare in uno spazio verde, è rimasto imprigionato con la testa nel cancello e si è ferito.

I pompieri sono arrivati velocemente e dopo un pò di “studio” hanno deciso di usare un martinetto idraulico per allargare le sbarre del cancello e liberare l’animale.

Il povero cinghiale era ferito e si spera che i tagli non siano troppo profondi e che le ferite guariscano da sole.