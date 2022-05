Finale Ligure (Savona) – E’ Giorgio Mamberto, 74 anni, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 13, sulla statale Aurelia, nei pressi di Capo San Donato.

Mamberto, molto noto nell’ambiente del turismo savonese, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato vittima di un malore che lo ha portato a perdere il controllo della vettura che si è schiantata sulla parete della galleria.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma per Giorgio Mamberto non c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato estratto dalle lamiere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà la possibilità di esami medico legali per accertare le cause del decesso.