Genova – Un ciclista di 60 anni è grave, all’ospedale San Martino, a causa di una brutta caduta provocata da un capriolo che lo ha travolto.

L’incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada che dalla ValBisagno sale sino a Bargagli, nell’immediato entroterra genovese.

L’uomo era in sella alla bici quando l’animale è balzato fuori dalla boscaglia, probabilmente spaventato da qualcosa, è lo ha centrato in pieno gettandolo a terra per poi fuggire.

L’animale si è rialzato subito e si è rimesso a correre mentre il ciclista è rimasto a terra privo di sensi. Fortunatamente alcune persone che hanno assistito all’incidente hanno chiamato immediatamente il 118 e sono accorse a rianimare il ciclista che è stato poi intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale, in codice rosso, il più grave.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolti animali selvatici e che solo per un caso fortunato non hanno fatto registrare vittime come successo altrove.

Solo pochi giorni fa un automobilista aveva denunciato di aver trovato alcuni cinghiali in mezzo all’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Genova.

Quello degli impatti con animali selvatici è tutt’altro che un caso isolato e con la sempre maggiore confidenza di cinghiali e caprioli, il pericolo è in aumento perché gli animali, abituandosi alla presenza dell’uomo, non fuggono al sopraggiungere di rumori di veicoli come accadeva sino a pochi anni fa.

Una convivenza sempre più difficile che rischia di causare qualche tragedia come già avvenuto in altre regioni.