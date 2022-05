Genova – Molta paura ed un principio di intossicazione da fumo, la scorsa notte, per due persone salvate dai vigili del fuoco in un appartamento di via Miani, a Sampierdarena.

Intorno alle 3 le due persone si sono svegliate per il forte odore di bruciato e si sono accorte che la cucina era in fiamme.

Subito hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco che sono rapidamente intervenuti mettendo in salvo i due, ormai con i primi sintomi da intossicazione da fumo e poi hanno spento le fiamme.

Gravi i danni alla cucina ma fortunatamente non ci sono feriti gravi e neppure danni strutturali all’appartamento

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, è divampato nel motore del frigorifero.