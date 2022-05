Genova – Quattro chilometri di coda e tempi di percorrenza allungati, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Genova Est e Genova Nervi a causa di un furgone in avaria che ha bloccato il traffico all’interno della galleria Apparizione.

La giornata inizia in salita ance sull’autostrada A7 Genova – Milano dove si segnalano rallentamenti tra il casello di Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Sempre sulla A7 Genova – Milano cosa tra Busalla e Ronco Scrivia per riduzione della carreggiata per lavori.

Traffico rallentato e code anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e allacciamento con la A7 in direzione Genova.