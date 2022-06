Genova – Una colonna di fumo nero si alza dalla zona dei cantieri navali a Sestri Ponente.

Dalle prime informazioni sembra che si sia sviluppato un incendio che ha interessato un container carico di vernici.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma, al momento, non risultano feriti.

L’incendio è divampato presso la struttura Fincantieri ed ha coinvolto un container utilizzato come deposito di vernici.

L’incendio ha sviluppato una altissima colonna di fumo nero visibile anche da molto distante.

Il rapido intervento delle squadre provenienti dal distaccamento di Multedo, della sede centrale e del servizio portuale con l’unità navale 1173, ha consentito un veloce spegnimento delle fiamme.

In corso le operazioni di messa in sicurezza.

notizia in aggiornamento