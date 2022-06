Genova – Non ce l’ha fatta il giovane caduto questo pomeriggio da un muraglione sopra la stazione di Principe. La persona è stata vista cadere sui binari da un’altezza elevata e subito sono scattati i soccorsi che, purtroppo, non sono riusciti a salvare il giovane.

La linea ferroviaria è stata interrotta a lungo per consentire le operazioni di soccorso con disagi pesanti per la circolazione dei treni.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine e la persona è stata trasferita d’urgenza in ospedale ma non ha retto alle ferite riportate.

Indagini in corso per stabilire le cause della tragedia e se il giovane si sia gettato deliberatamente o se, invece, sia vittima di un terribile incidente.