Genova – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Genova Prà in direzione del capoluogo ligure.

Per cause ancora da accertare una moto ed una vettura si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro.

La persona è stata scagliata a terra ed ha riportato gravi ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

In corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità

Pesanti i disagi per il traffico locale.