Imperia – E’ ricercato in tutto il territorio l’uomo armato di coltello che ha ferito due persone in via XX settembre e poi si è dileguato.

L’uomo è pericoloso e armato e le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia.

I due feriti, due giovani di 18 e 26 anni, colpiti alle braccia e al tronco, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ed anche su questo è in atto un’indagine.