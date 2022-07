Genova – Soccorso aereo garantito 24 ore su 24, in Liguria, grazie al contratto siglato tra Regione Liguria (Alisa) e Airgree srl, la ditta privata che gestisce l’elicottero di soccorso Grifo.

Viene esteso così a tutto il giorno e la notte il servizio di elisoccorso regionale.

L’elicottero “Grifo” del Servizio di Emergenza Sanitaria 118 della Liguria sarà disponibile sia di giorno che di notte, con base operativa nell’aeroporto di Albenga e base di atterraggio notturno nell’Aeroporto di Genova

Su tutto il territorio ligure sono state individuate e verificate diverse piazzole di atterraggio notturno, utilizzabili in caso di necessità, per rendere ancora più puntuale e distribuito il servizio