La Spezia – Torna disponibile la tessera Cinque Terre Mobility Card, la carta che permetterà di unire tutti i servizi di mobilità pubblica presenti nel Parco nazionale delle Cinque Terre, dal battello, al treno, alla rete escursionistica e bus di collegamento interno.

La nuova tipologia di Carta servizi, completa del trasporto in battello, è una delle iniziative previste dall’accordo di collaborazione tra Ente Parco e Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, fianco a fianco, in un percorso condiviso di miglioramento delle prestazioni ambientali, degli impatti diretti ed indiretti sull’ambiente marino e nella gestione dei flussi turistici.

Questa card, nasce per facilitare gli spostamenti, via terra e via mare, in un territorio di mezzo tra la pressione turistica e l’instabilità idrogeologica, attraverso l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico o di viabilità a basso impatto a disposizione, offrendo ai visitatori l’opportunità di costruire a piacimento il proprio itinerario giornaliero nel Parco.

Il test della Card durerà per l’intera stagione estiva e sarà venduta solo online. In questa fase, saranno solo 200 le carde disponibili ogni giorno, questo numero consentirà di valutare il gradimento del pubblico e gli effetti sulla distribuzione dei visitatori.

“Il territorio del Parco è per definizione una meta di turismo attivo. La nuova card integrata con il servizio battello, esalta la peculiarità del nostro Parco, il suo essere un incontro tra terra e mare, in sviluppo verticale.” Ha sottolineato Donatella Bianchi, ribadendo l’importanza di “comporre il proprio itinerario, combinando la dimensione del camminare, con quella della navigazione o del trasporto su rotaia o via bus, è già di sé un’attrazione che restituisce al visitatore una visione più ampia e tridimensionale del paesaggio.”

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con il Parco Nazionale delle Cinque Terre-ha dichiarato il Presidente del Consorzio Marittimo,Rudy Biassoli- per la realizzazione di un’unica Cars che seppur, al momento venduta in numero limitato, possa essere un “test bench” sia per i turisti che per noi operatori.”