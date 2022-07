Ancora tre decessi e 2.562 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffusa quotidianamente da Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza tutt’altro che rientrata.

Tre i decessi registrati: si tratta di due donne di 90 e 87 anni e di un uomo di 82 anni. Da inizio pandemia i decessi da covid in Liguria sono 5.374.

Crescono – in modo ridotto rispetto alla media nazionale – i contagi. Con 9.995 test antigenici e molecolari effettuati, su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti ben 2.562 nuove infezioni, con un tasso di positività che si attesta al 25,6%.

Cala leggermente il numero delle persone ricoverate (-4) ma resta alta l’attenzione negli ospedali per il numero complessivo (374).

Cresce infatti in numero dei ricoveri nei reparti di Terapia intensiva dove vengono curati i casi più gravi e a severo rischio di morte. Sono 11 le persone ricoverate in questi reparti, una in più del giorno precedente e con una tendenza al rialzo negli ultimi giorni.

La campagna vaccinale continua a proteggere la maggior parte dei contagiati dagli effetti più deleteri della malattia ma è consigliabile il ricorso alla quarta dose per le persone più anziane e con problemi di salute. La prenotazione si apre lunedì mattina per gli over 60.

Resta l’invito ad adottare le misure minime di precauzione come l’uso della mascherina nei luoghi affollati, specie al chiuso, e il distanziamento che evita il passaggio del virus.