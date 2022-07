Genova – Sono sotto controllo, dopo una notte di duro lavoro per Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre di volontari, le fiamme divampate ieri pomeriggio nella zona di Scaprino e monte Timone, alle spalle di Sestri Ponente. Genova – Sono sotto controllo, dopo una notte di duro lavoro per Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre di volontari, le fiamme divampate ieri pomeriggio nella zona di Scaprino e monte Timone, alle spalle di Sestri Ponente.

Sul posto restano diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di bonifica e per controllare che il vento non dia nuova forza al rogo che ha già distrutto ettari di macchia mediterranea.

Restano invece chiuse per precauzione la via Militare di Borzoli e via Vallebona.

Per tutto il pomeriggio di ieri le fiamme hanno devastato i versanti più scoscesi del monte Timone sino ad avvicinarsi a più riprese ad alcune abitazioni che sono state evacuate per precauzione.

L’arrivo dei mezzi aerei canadair ha cambiato le sorti dell’incendio che, in serata, era già molto meno minaccioso.