Dogana di Luni (La Spezia) – Non ce l’ha fatta Michele Cacioppo, 69 anni, l’ex agente di polizia coinvolto ieri in un tragico incidente sulla variante Aurelia, all’altezza di Dogana di Luni. L’uomo era in sella ad uno scooter quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con l’auto condotta da una donna.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato violentemente a terra riportando ferite che sono risultate fatali.

Sul posto sono accorse l’ambulanza del 118 e le auto delle forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

In corso la ricostruzione dell’incidente per comprendere l’esatta dinamica e stabilire le responsabilità.

Indenne la donna al volante che è rimasta sotto choc per quanto avvenuto.

La statale Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e per bonificare la zona dell’incidente.