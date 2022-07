Genova – E’ grave, all’ospedale San Martino, il giovane che la scorsa notte è caduto da corso Italia sulle cabine dello stabilimento balneare sottostante, compiendo un volo di una decina di metri.

Per cause ancora da accertare il giovane è precipitato lungo il muraglione finendo sui tetti delle cabine di uno stabilimento che di sera diventa un locale notturno.

Subito gli amici hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che si sono calati dal muraglione sino alle cabine e hanno immobilizzato il ragazzo su una barella “spinale”, fatta appositamente per evitare che il ferito muova la colonna vertebrale durante i soccorsi.

Una precauzione salva vita ma che riduce sensibilmente anche il rischio di paralisi nel caso in cui sia rimasta danneggiata la colonna vertebrale.

I vigili del fuoco hanno poi issato la speciale barella sino sul piano stradale e qui sono intervenuti i medici del 118 che hanno stabilizzato il ferito e poi lo hanno accompagnato in ospedale in codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.